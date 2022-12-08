Вашингтон, 8 декабря, 2022, 18:32 — ИА Регнум. Власти ЕС намерены приостановить действие лицензии на трансляцию некоторых российских телеканалов в рамках нового пакета санкций, сообщает 8 декабря Politico со ссылкой на имеющиеся в распоряжении редакции документы.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и Евросоюз

В публикации утверждается, что лицензии на вещание могут быть отозваны у телеканалов «Россия 1», «РЕН ТВ», «Первый канал» и «НТВ/НТВ Мир».

Как сообщалось ранее, в рамках нового пакета антироссийских санкций власти ЕС намерены также ввести ограничения по поставкам товаров для авиа- и космической промышленности, включая запчасти и двигатели.