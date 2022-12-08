Брюссель, 8 декабря, 2022, 18:50 — ИА Регнум. В новый пакет санкций Евросоюза против России попадет «много представителей российских СМИ». Об этом заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в ходе заседания комитета Европарламента по противодействию иностранному вмешательству.

Yanni Koutsomitis Флаг ЕС

По словам дипломата, санкции будут введены против тех, «кто распространяет дезинформацию». Он подчеркнул, что большое количество российских СМИ попадут в санкционный список «за распространение недостоверной информации о войне».

Упоминая о предложении ввести «горизонтальный режим санкций за манипулирование гражданским сознанием», Боррель подчеркнул, что решение будут принимать страны ЕС.

Накануне Еврокомиссия внесла предложения по содержанию девятого пакета санкций против России. В нём говорится, что меры могут быть приняты в отношении четырех российских телеканалов. В него также включат около 200 физических лиц и организаций.