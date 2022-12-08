Боррель рассказал, за что российские СМИ попадут под санкции
Боррель о девятом пакете санкций против РФ: в него попадут многие представители СМИ
Брюссель, 8 декабря, 2022, 18:50 — ИА Регнум. В новый пакет санкций Евросоюза против России попадет «много представителей российских СМИ». Об этом заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в ходе заседания комитета Европарламента по противодействию иностранному вмешательству.
По словам дипломата, санкции будут введены против тех, «кто распространяет дезинформацию». Он подчеркнул, что большое количество российских СМИ попадут в санкционный список «за распространение недостоверной информации о войне».
Упоминая о предложении ввести «горизонтальный режим санкций за манипулирование гражданским сознанием», Боррель подчеркнул, что решение будут принимать страны ЕС.
Накануне Еврокомиссия внесла предложения по содержанию девятого пакета санкций против России. В нём говорится, что меры могут быть приняты в отношении четырех российских телеканалов. В него также включат около 200 физических лиц и организаций.