Москва, 8 декабря, 2022, 18:25 — ИА Регнум. Законопроект, которым предлагается увеличить размер государственной пошлины с 7,5 тысячи рублей до 1 млн рублей за предоставление лицензий на осуществление деятельности в области оказания услуг связи внесло в Госдуму правительство РФ, передает корреспондент ИА REGNUM 8 декабря.

Иван Шилов ИА REGNUM Госдума

Документ подготовлен для недопущения на рынок телекоммуникационных услуг недобросовестных операторов связи, которые не хотят выполнять обязательные лицензионные требования в части внедрения системы оперативно-разыскных мероприятий (СОРМ).

В сопроводительных материалах указано, что реализация требований СОРМ на сетях направлена на обеспечение безопасности граждан и государства. Телефонные звонки об угрозах терактов и с мошенническими целями осуществляются с использованием подмены номера, и в связи с этим обнаружить местонахождение звонившего затруднительно.

Также авторы инициативы указали, что многие операторы и предприниматели, действующие в сфере связи, из-за своего нежелания финансировать приобретение необходимого оборудования уклоняются от исполнения мероприятий, предусмотренных планами внедрения СОРМ. После недобросовестные предприниматели, в действиях которых выявлены нарушения реализации СОРМ, обращаются в Роскомнадзор с заявлением о прекращении действия лицензии на оказание услуг связи и сразу же подают заявление на получение аналогичной новой лицензии. При этом у Роскомнадзора отсутствуют основания для отказа в прекращении действия действующей лицензии и выдачи новой лицензии на оказание услуг связи, указано в документах.

Отмечается, что увеличение стоимости получения лицензий в области связи до размеров, сопоставимых с размером штрафа за административное правонарушение в части внедрения СОРМ и стоимостью подключения соответствующего оборудования или его аренды приведет к сокращению недобросовестных операторов связи, а также повышению эффективности выполнения требований законодательства об обеспечении СОРМ со стороны операторов связи, мотивированных на качественную и добросовестную работу.