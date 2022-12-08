Первомайск, ЛНР, 8 декабря, 2022, 18:19 — ИА Регнум. ВСУ 8 декабря обстреляли Первомайск из РСЗО HIMARS, сообщили власти Луганской Народной Республики.

Система залпового огня HIMARS

По предварительной информации, было выпущено три ракеты.

Ранее в Народной милиции ЛНР сообщили, что за прошедшие сутки (7 декабря) в ходе активных наступательных действия ВС России было уничтожено до 75 военнослужащих ВСУ, три танка, пять бронетранспортеров и четыре беспилотника.