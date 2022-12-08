Москва, 8 декабря, 2022, 18:17 — ИА Регнум. Законопроект о трауре в день погребения последнего участника Великой Отечественной войны внесли в Госдуму депутаты во главе с Николаем Брыкиным («Единая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 8 декабря.

Иван Шилов ИА REGNUM Госдума

Предлагается законодательно закрепить, что день погребения последнего проживавшего на территории муниципального образования участника Великой Отечественной войны объявляется днем траура.

Объявление траура позволит не только приспустить в день погребения участника войны государственные флаги, оно довяжет за собой опубликование соответствующего правового акта, информирование о траурных мероприятиях в местных СМИ, внимание со стороны населения к процедуре прощания и их участие в нем, отмечают авторы. Такой подход послужит сплачиванию местного населения, а также поможет воспитывать молодое поколение на принципах уважения к своей Родине, ее истории, ее героям, подчеркнули в Госдуме.

Действующее законодательство не предусматривает при объявлении траура на территории муниципального образования каких-либо обязательных ограничений для бизнеса и граждан, в частности отмену проведения развлекательных мероприятий и передач.

На сегодняшний день в России проживает около 30 тыс. участников и инвалидов Великой Отечественной войны. Согласно официальной статистике, число муниципальных образований в Российской Федерации на 1 января 2021 года — 20 303.

Читайте также: В Калмыкии 100-летие отметил ветеран войны Андрей Карнаухов