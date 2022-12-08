Мурманск, 8 декабря, 2022, 18:19 — ИА Регнум. 37,7 млрд рублей намерено направить правительство России на комплексное развитие Мурманского транспортного узла. Об этом 8 декабря сообщает пресс-служба глава Мурманской области Андрей Чибис в своем телеграм-канале.

Https://www.volgograd.ru Железнодорожный мост

«Правительство России выделяет 37,7 млрд рублей для комплексного развития Мурманского транспортного узла», — написал чиновник.

Он уточнил, что благодаря возведению Мурманского транспортного узла будут созданы свыше 1,8 тысячи новых рабочих мест, при этом перевалка порта Мурманск увеличится за год на 18 млн тонн.

Он поблагодарил коллег из федерального правительства за поддержку стратегически важного проекта для России.