Вашингтон, 8 декабря, 2022, 18:15 — ИА Регнум. В новый пакет санкций Евросоюза против России войдут торговые ограничения и расширение персональных санкций. Об этом 8 декабря сообщает американское издание Politico.

Yanni Koutsomitis Флаг ЕС

Согласно опубликованным данным, Евросоюз разрабатывает ограничения, которые касаются поставки товаров для авиа- и космической промышленности, включая двигатели и запчасти.

Известно, что ограничения коснутся 169 организаций, предоставляющих продукцию для военно-промышленного комплекса.