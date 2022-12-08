Санкт-Петербург, 8 декабря, 2022, 18:08 — ИА Регнум. Реализация плана развития Северного морского пути (СМП) обеспечит экспортное благополучие России на десятилетия вперёд. Об этом 8 декабря заявил министр по развитию Дальнего Востока и Арктики РФ Алексей Чекунков.

Duma.gov.ru Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков

По его словам, план предусматривает экспорт нужной мировому рынку продукции, которую Россия произведёт в ближайшие десятилетия и которая исчисляется триллионами долларов.

«То есть, это план обеспечения благополучия России на десятилетия вперёд», — сказал Чекунков на XII Международном форуме «Арктика: настоящее и будущее» в Санкт-Петербурге.

Он добавил, что в плане прописаны конкретные проекты, обеспечивающие загрузку СМП. Среди них проекты по нефтедобыче и производству сжиженного природного газа (СПГ) в Арктике.

Министр подчеркнул, что реализация плана учитывает создание железнодорожной и портовой инфраструктуры. План рассчитан до 2035 года и предусматривает вложения в размере 1,8 трлн руб.