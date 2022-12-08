Ташкент, 8 декабря, 2022, 18:14 — ИА Регнум. Систему веерных отключений электроэнергии могут ввести в Узбекистане. Об этом 8 декабря сообщил журналистам заместитель начальника главного управления компании АО «Худудий электр тармоклари» («Территориальные электросети») Улугбек Хакимов.

Znamkaluga.ru Батарея отопления

По его словам, соответствующее поручение дали предприятию власти Узбекистана.

Уточняется, что продолжительность отключения электроэнергии будет составлять не более двух часов.

Согласно данным Хакимова, в результате аномальных холодов в Узбекистане уменьшились объемы добычи газа, это привело к снижению объемов выработки электроэнергии.

«Нам дано поручение экономить поставляемую электроэнергию и в качестве ограничения ввести веерные отключения продолжительностью не более двух часов», — заявил он.