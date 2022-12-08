Москва, 8 декабря, 2022, 18:05 — ИА Регнум. Обмен Виктора Бута — победа справедливости и здравого смысла. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 8 декабря заявил лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов.

Иван Шилов ИА REGNUM Госдума

«Американскую правоохранительную систему язык не повернется назвать гуманной и честной, но те тенденции, которые мы видим, нельзя не приветствовать. Но надо признать, что впереди предстоит много работы. Нам нужно вернуть всех россиян, несправедливо осужденных в США», — отметил Миронов.

Он убежден, что эта работа будет успешно выполнена всеми профильными институтами.

В ЛДПР также рады возвращению Бута и ждут его на заседании фракции.

«Виктор мужественно и стойко перенес все испытания и беспрецедентное давление в американских застенках. С нетерпением ждем его возвращения. Обязательно и в самое ближайшее пригласим в Госдуму на специальное заседание комитета по международным делам и фракции ЛДПР», — отметил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

Гражданина России Виктора Бута, который провел почти 15 лет в тюрьме в США, обменяли на американку Бриттни Грайнер, сообщил МИД.