Эр-Рияд, 8 декабря, 2022, 18:10 — ИА Регнум. «Всеобъемлющее соглашение о стратегическом партнерстве» подписали в Эр-Рияде 8 декабря король Саудовской Аравии Салман ибн Абдель Азиз Аль Сауд и председатель КНР Си Цзиньпин, сообщил телеканал Al Arabiya.

Иван Шилов ИА REGNUM Саудовская Аравия

Стороны также подписали меморандумы о взаимопонимании по некоторым областям, в их числе сферы водородной энергетики, содействие прямым инвестициям, сотрудничество в судебной системе, а также в изучении китайского языка.

Напомним, китайский лидер находится в Саудовской Аравии с трёхдневным визитом. Си Цзиньпин примет участие в китайско-арабском саммите.