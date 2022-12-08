Москва, 8 декабря, 2022, 17:59 — ИА Регнум. Россия не захотела обсуждать обмен осужденного в России за шпионаж американца Пола Уилана. Об этом пишет Bloomberg, ссылаясь на слова одного из американских чиновников.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

«Один американский чиновник сообщил, что РФ не хочет вести переговоры о его включении, и поэтому Байдену пришлось выбирать между возвращением Грайнер или никем», — пишет издание.

СМИ также приводит слова президента США Джо Байдена, который сообщил, что «это не был выбор, какого американца привезти домой».

По словам Байдена, Россия рассматривает дело Уилана не так, как дело Грайнер.

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