Захарова: США готовят Киеву новый «дворцовый переворот»
Захарова: США затевают на Украине «дворцовый переворот»
Москва, 8 декабря, 2022, 17:59 — ИА Регнум. Очередной государственный переворот могут готовить США на Украине, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 8 декабря в ходе брифинга.
Она отметила, что Украину не случайно посетила замгоссекретаря США Виктория Нуланд. Это произошло на фоне обострения в украинских правящих кругах разногласий, связанных с распределением помощи от Запада.
«Не исключено, что опять затевается дворцовый переворот или какая-то кадровая перестановка», — сказала Захарова.
Она добавила, что киевскому режиму, который и так не раз испытывал терпение Вашингтона, пора призадуматься.
Как сообщало ИА REGNUM, Захарова полагает, что Вашингтон намерен подогревать боевые действия на Украине «как минимум» до конца 2025 года.
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