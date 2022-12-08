Москва, 8 декабря, 2022, 17:51 — ИА Регнум. Позиции стран Евросоюза в торгово-политических отношениях с США подрываются из-за безоглядной поддержки киевского режима. Об этом 8 декабря говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

Захарова прокомментировала слова главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен об угрозе начала торговой войны ЕС и США из-за американского закона «О борьбе с инфляцией».

«Безоглядная поддержка Украины, взрывной рост цен на энергоносители и наращивание поставок дорогого американского СПГ, втягивание в антикитайские инициативы», — перечислила Захарова.

Всё это, по её словам, подрывает не самые сильные позиции ЕС в торгово-политических отношениях с Вашингтоном.

Она добавила, что подходы США к взаимодействию с ЕС являются откровенно потребительскими.