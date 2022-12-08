Москва, 8 декабря, 2022, 17:50 — ИА Регнум. Члены киевской делегации в Конгрессе Соединенных Штатов надругались над флагом Донецкой Народной Республики. Видеозаписью поделился в телеграм-канале военкор Евгений Поддубный.

Иван Шилов, ИА REGNUM Флаг ДНР

На кадрах видно, как один из мужчин, который, предположительно, является представителем киевского режима, держит в руках черно-сине-красный флаг.

«Вот этот флаг особенно хорош для…» — сказал он, после чего начал вытирать флагом обувь.

Далее он расстелил флаг Донецкой Народной Республики на полу, встал на него и предложил всем последовать его примеру.

Военкор добавил, что представители Конгресса США не поддержали «перформанс», но и останавливать членов киевской делегации никто из них не стал.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее белорусский гражданин надругался над государственным флагом своей страны, когда находился в США. Следственный комитет Белоруссии возбудил против него уголовное дело.

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