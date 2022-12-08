Киев, 8 декабря, 2022, 17:48 — ИА Регнум. Киевский городской совет на заседании 8 декабря принял решение о «дерусификации» еще 32 улиц города.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Банка супа с автографом Энди Уорхола специально для Виктора Цоя. Выставка-байопик «Виктор Цой. Путь героя». ЦВЗ «Манеж»

В частности, улица Достоевского переименована в улицу Энди Уорхола.

В числе прочих с указателей будут убраны имена Жуковского, Тургенева, Кутузова, Суворова, Курчатова, Одоевского, Пришвина, Ульяны Громовой, Зои Космодемьянской, и, кроме того, Фридриха Энгельса.

Новые имена улицы и площади получают, как правило, в честь общественных деятелей и деятелей культуры, придерживавшихся сепаратистских, экстремистских, антисоветских и антироссийских взглядов.