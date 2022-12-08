Геническ, Херсонская область, 8 декабря, 2022, 17:41 — ИА Регнум. Министерству труда и соцзащиты Херсонской области поручено доставить жителям пенсии и социальные выплаты за предыдущие периоды в срок до 25 декабря. Об этом заявил временно исполняющий обязанности главы региона Владимир Сальдо.

khogov.ru Владимир Сальдо

По его словам, бюджет области из-за экстренной эвакуации населения освоен лишь наполовину. Самая большая статья расходов регионального бюджета состоит из выплат людям.

«Министерство труда и социальной защиты населения, а также Пенсионный фонд Херсонской области мы обязали через «Почту Херсона» до 25 декабря доставить получателям пенсии и социальные выплаты за предыдущие периоды», — написал он в своем телеграм-канале.

Сальдо добавил, что 8 декабря прошло первое заседание правительства Херсонской области с участием его нового председателя Андрея Алексеенко.