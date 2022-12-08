Житомир, Украина, 8 декабря, 2022, 17:35 — ИА Регнум. СБУ 8 декабря возбудила еще одно дело по статье о государственной измене против православных священников.

Паспорт

В службе сообщили, что на территории монастырей и соборов были обнаружены «выданные в 2022 году российские паспорта», а также «пропагандистская литература» и изданные в России учебники.

Как сообщалось ранее, очередные обыски были проведены 8 декабря в несколькоих монастырях в Житомирской области. Ранее «проверки» проводились и в ряде других регионов, в том числе на временно оккупированной Киевом части территории Херсонской области.

Киевские власти рассматривают возможность полного запрета деятельности православной церкви, соответствующий законопроект внесен в Верховную раду.