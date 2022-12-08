Вашингтон, 8 декабря, 2022, 17:29 — ИА Регнум. Президент Соединенных Штатов Джо Байден в ходе своего выступления в Белом доме выразил благодарность ОАЭ за помощь в освобождении американской баскетболистки Бриттни Грайнер.

The White House Джо Байден

«Я хочу поблагодарить ОАЭ за помощь в содействии возвращению Бриттни», — заявил американский лидер.

Он уточнил, что Грайнер приземлилась именно в ОАЭ для дальнейшего возвращения в США.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Байден заявил, что Вашингтон продолжит переговоры с Москвой для освобождения своего агента Пола Уилана.

Напомним, 8 декабря гражданина России Виктора Бута обменяли на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, которая отбывала наказание в России за контрабанду наркотиков.