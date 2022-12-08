Санкт-Петербург, 8 декабря, 2022, 17:27 — ИА Регнум. За 2022 год ПАО «Газпром» перечислит в бюджет России более 5 трлн рублей налоговых отчислений. Об этом в ходе работы налогового форума в Санкт-Петербурге заявил начальник департамента компании Карен Оганян.

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По итогам 2022 года ПАО «Газпром» станет крупнейшим налогоплательщиком в России, отметил он. При этом платежи в бюджет Санкт-Петербурга составят пятую часть доходов города.

В прошлом году налоговые платежи Газпрома превысили 3,3 трлн рублей.

Напомним, в ноябре президент России Владимир Путин подписал закон, увеличивающий налоговую нагрузку в нефтегазовой отрасли. Изменения принесут бюджету дополнительно 3 трлн рублей.