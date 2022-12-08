Москва, 8 декабря, 2022, 20:24 — ИА Регнум. Одна из причин отказа Узбекистана от газового союза с Россией — это его опасения по поводу потери своего экспортного потенциала вплоть до полного прекращения поставок за рубеж, ожидаемого в 2027 году. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 8 декабря заявила доцент кафедры международного бизнеса и таможенного дела РЭУ им. Г. В. Плеханова Анастасия Прикладова.

ИА REGNUM Флаги России и Узбекистана

«Сейчас на мировом рынке наблюдается благоприятная конъюнктура для экспортёров голубого топлива. Весьма вероятно, что в условиях ограниченных ресурсов и высоких цен Узбекистан стремится воспользоваться возможностью максимизировать экспортную выручку здесь и сейчас, — сказала она. — При этом вполне предсказуемым является намерение предотвратить усиление конкуренции на внешних рынках со стороны Газпрома, риски которого повышаются при создании тройственного газового союза. Прослеживается и другая причина отказа Узбекистана, которая заключается в попытке выторговать для себя более выгодные условия участия в союзе. Вопрос в том, насколько критичным по срокам и составу участников является предложение РФ».

Как полагает экономист, Узбекистану было бы интереснее создание такого союза ближе к 2027 году.

«Но затягивание переговорного процесса об условиях участия в тройственном газовом союзе может стать критичным, с точки зрения реализации предлагаемого формата», — добавила она.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее профессор, научный руководитель факультета международных экономических отношений финансового университета при правительстве РФ Александр Ильинский рассказал о том, какие выгоды получил бы Узбекистан от газового союза с РФ.