Москва, 8 декабря, 2022, 17:26 — ИА Регнум. Более 37 тысяч мест для проживания студентов и педагогов создадут в России в 2023 году. Для этого в девяти городах построят университетские кампусы мирового уровня общей стоимость около 230 млрд рублей, сообщил министр науки и высшего образования Валерий Фальков.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Студенты

«При общей стоимости девяти проектов в размере почти 230 млрд рублей структура финансирования выглядит следующим образом: частные инвестиции — 105,4 млрд (45,9%), федеральный бюджет — 103 млрд (44,8%), региональные инвестиции — 21,4 млрд (9,3%)», — уточнил министр.

Из 39 поданных заявок были отобраны девять. Строительство кампусов в 2023 году начнется в Архангельске, Великом Новгороде, Иванове, Перми, Самаре, Тюмени, Хабаровске, Южно-Сахалинске и на федеральной территории «Сириус».