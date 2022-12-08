Москва, 8 декабря, 2022, 17:09 — ИА Регнум. Благодаря президенту Украины Владимиру Зеленскому Россия не будет размениваться на компромиссы. Таким образом заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал отказ Зеленского от переговоров.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Медведев

Медведев подчеркнул, что благодаря отказу главы киевского режима, Россия «доделает всю работу до конца».

«Вот за что стоило бы не ангажированным западным журнальчикам, а нашим масс-медиа особо отметить Зеленского, так это за его отказ от переговоров», — сообщил он в своем телеграмме, написав фамилию главы Украины с маленькой буквы.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что решение амеркинского журнала Time о присуждении Зеленскому звания «Человек года» укладывается в общеевропейские русофобские настроения.

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