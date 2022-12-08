Вашингтон, 8 декабря, 2022, 17:05 — ИА Регнум. Вашингтон продолжит переговоры с Москвой для освобождения своего агента Пола Уилана. Об этом 8 декабря заявил президент США Джо Байден в обращении.

Gage Skidmore Джо Байден

«Мы продолжим вести переговоры в духе доброй воли для освобождения Пола», — сказал Байден.

Напомним, Уилан задержан в Москве в декабре 2018 года за шпионаж. В июне 2020 года Мосгорсуд приговорил его к 16 годам колонии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 8 декабря гражданина России Виктора Бута обменяли на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер.

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