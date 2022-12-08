Загреб, 8 декабря, 2022, 17:02 — ИА Регнум. Страны Евросоюза согласовали присоединение Хорватии к Шенгенской зоне, сообщил 8 декабря премьер-министр Андрей Пленкович.

Хорватия

Границы Шенгенской зоны будут расширены с 1 января 2023 года.

При этом Болгарии и Румынии отказано в присоединении. По данным СМИ, против проголосовал представитель Австрии.

Ранее, в ноябре 2022 года, за присоединение Хорватии к Шенгенской зоне проголосовали и депутаты Европарламента, решения которого носят рекомендательный характер.

Напомним, с 1 января 2023 года Хорватия также войдет в зону евро.