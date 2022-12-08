Москва, 8 декабря, 2022, 17:06 — ИА Регнум. Освобожденного из американской тюрьмы Виктора Бута поздравляют граждане России и других государств. Об этом 8 декабря сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем телеграм-канале.

Osce.usmission.gov Виктор Бут

«Невероятно! Получаем сообщения — пишут люди из России и из-за границы, они поздравляют и радуются в связи с освобождением Виктора Бута», — написала дипломат.

Она пояснила, что эти люди лично никогда с Бутом не были знакомы и не видели его. При этом они переживают за него и благодарят Россию.

«Они лично с ним незнакомы, никогда даже не видели. Но переживают как за своего близкого! Благодарят страну», — отметила Захарова.

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