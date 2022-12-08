Санкт-Петербург, 8 декабря, 2022, 17:25 — ИА Регнум. В администрации Петроградского района Санкт-Петербурга удивлены сообщением прокуратуры по результатам проверки, вызванной смертью пожилой женщины от переохлаждения в доме на Зверинской улице. Районные жилищники заявляют, что с отоплением в доме, где произошла трагедия, серьезных проблем не было.

ИА REGNUM Администрация Петроградского района Санкт-Петербурга

Напомним, 3 декабря 76-летнюю женщину, ведшую асоциальный образ жизни, привезли в больницу из своей комнаты в коммунальной квартире с признаками тяжелого переохлаждения, спасти её жизнь не удалось.

В ходе проверки деятельности ООО «Жилкомсервис № 2 Петроградского района», а также подрядной организации ООО «ФСК-Строй», ведущей ремонт фасада, прокуратура района установила факт нарушения температурного режима в квартирах. «Жильцы дома с наступлением отопительного периода неоднократно безрезультатно обращались в управляющую компанию для проведения ремонта отопительной системы», — говорится в сообщении прокуратуры, распространенном 8 декабря.

В ответ на это в ЖКС №2 Петроградского района Санкт-Петербурга сообщили ИА REGNUM, что будут разбираться с тем, откуда возникла информация о жалобах жильцов на отопление. В Жилкомсервисе подчеркивают, что жалобы были единичными и относились лишь к началу отопительного сезона, а не ко времени трагического происшествия.

«За период с октября по ноябрь по указанному адресу по центральному отоплению поступило семь заявок. Из них четыре заявки в октябре, когда началось периодическое протапливание, три — в ноябре. Последняя заявка поступила 7 ноября. Больше заявок не было», — утверждают в ЖКС №2.

Там также сообщили, что, по данным официального отчёта о теплопотреблении за период с 3 по 4 декабря, накануне происшествия температурный график в доме был в норме, что подтверждается данными приборов учета.

Напомним, прокуратура предложила следственным органам возбудить уголовное дело по статье УК РФ о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, если они повлекли по неосторожности смерть человека.