Москва, 8 декабря, 2022, 16:59 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин в текущем году провел порядка 220 телефонных разговоров и более 70 встреч с лидерами иностранных государств, главами международных организаций. Об этом 8 декабря сообщил помощник президента России Юрий Ушаков на брифинге.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Владимир Путин

Дипломат пояснил, что сейчас уже можно подводить предварительные итоги 2022 года.

Он уточнил, что всего в 2022 году пройдет порядка 300 различных внешнеполитических мероприятий с участием президента России.

«Всего, как в России, так и за рубежом, проведено более 70 встреч с главами иностранных государств, главами правительств и руководителями международных организаций», — пояснил Ушаков.

Он добавил, что на протяжении всего года Путин очень часто вел разговоры по телефону с главами различных иностранных государств и международных организаций.

«По итогам года количество таких телефонных бесед составит около 220. Собеседниками президента были более 50 зарубежных лидеров», — отметил дипломат.

Он также напомнил, что в 2022 году глава российского государства посетил Таджикистан, Китай, Армению, Туркменистан, Узбекистан, Иран, Казахстан.