Донецк, 8 декабря, 2022, 16:53 — ИА Регнум. Строители привели в порядок здания 81 детского сада в Донецкой Народной Республике, сообщил 8 декабря вице-премьер России Марат Хуснуллин.

Иван Шилов, ИА REGNUM Флаг ДНР

До конца 2022 года планируется завершить работы еще на 46 объектах, добавил он.

Как сообщалось ранее, 6 декабря 2022 года вице-премьер Хуснуллин рассказал, что в регионах, вернувшихся в состав России в 2022 году, может быть перевыполнен план по ремонтам дорог.

Заявленная цель — ремонт 500 км дорог в Донецкой и Луганской Народных Республиках, Запорожской и Херсонской областях.