Москва, 8 декабря, 2022, 16:54 — ИА Регнум. Процедуру помилования прошли россиянин Виктор Бут и американская баскетболистка Бриттни Грайнер. Об этом 8 декабря расскказал вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников.

Алексей Колчин ИА REGNUM Баскетболистка Бриттни Грайнер

По его словам, помилование состоялось до процедуры обмена, прошедшего в Абу-Даби.

Он подчеркнул, что в связи с помилованиями ни Буту, ни Грайнер не придется отбывать оставшуюся часть наказания у себя на родине.

«Бут и Грайнер были помилованы перед процедурой обмена, а потому нет необходимости в отбытии ими наказания на территории своих стран», — приводит слова Мельникова ТАСС.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент США Джо Байден выступит с экстренным обращением на фоне известий об освобождении американской баскетболистки.

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