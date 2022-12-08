Москва, 8 декабря, 2022, 16:55 — ИА Регнум. Порядка 6 млрд рублей дополнительно выделят медицинским организациям, принимающим в штат молодых специалистов. Об этом 8 декабря заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

Минздрав России Михаил Мурашко

По его словам, председатель правительства Михаил Мишустин поддержал выделение дополнительных средств медучреждениям, которые принимают на работу молодых специалистов и увеличивают штат своих организаций. Проекты документов о дополнительной поддержке российских медиков будут приняты в конце 2022 года — начале 2023 года.

Выплаты начнутся с 1 января 2023 года, добавил Мурашко.

Напомним, 7 декабря президент России Владимир Путин объявил об установлении с января 2023 года дополнительных выплат для медиков первичного звена здравоохранения. Размер доплат составит от 4,5 до 18,5 тыс. рублей.