Вашингтон, 8 декабря, 2022, 16:49 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден переговорил по телефону с освобожденной в рамках обмена с Россией американской баскетболисткой Бриттни Грайнер. Об этом 8 декабря сообщает агентство Рейтер.

Gage Skidmore Джо Байден

Уточняется, что с баскетболисткой также поговорили вице-президент США Камала Харрис и госсекретарь США Энтони Блинкен.

По информации издания, Грайнер находится в хорошем настроении.

«Я только что поговорил с Бриттни Грайнер. Она в безопасности. Она в самолете. Она на пути домой», — такое сообщение опубликован Байден на своей странице в социальной сети.

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