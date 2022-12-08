Москва, 8 декабря, 2022, 16:54 — ИА Регнум. Новогодним подарком можно назвать освобождение российского гражданина Виктора Бута из американской тюрьмы, заявила омбудсмен России Татьяна Москалькова 8 декабря журналистам.

Kremlin.ru Татьяна Москалькова

Она отметила, что Бута не только обменяли — его помиловали, что даёт российскому гражданину свободу передвижения. Также помилование получила баскетболистка Бриттни Грайнер.

Бут стал жертвой американских инсинуаций. Сейчас радость переполняет всех, кто следил за его судьбой, добавила Москалькова.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 декабря Россия и США произвели обмен удерживаемыми лицами. Свободу и возможность вернуться на родину получили предприниматель Виктор Бут и баскетболистка Бриттни Грайнер. Бута осудили в США в 2012 году по обвинению в торговле оружием, Грайнер в 2022 году получила срок в России за контрабанду наркотиков.

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