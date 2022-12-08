Вашингтон, 8 декабря, 2022, 16:32 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден выступит экстренным обращением. Об этом свидетельствует обновленный график Белого дома.

Gage Skidmore Джо Байден

Согласно опубликованным данным, выступление американского лидера запланировано 8 декабря 08:30 по местному времени (16:30 мск).

Известно, что график главы Белого дома был изменен после известий об освобождении из российской тюрьмы американской баскетболистки Бриттни Грайнер.

Ранее ряд телеканалов США сообщил, что Грайнер была освобождена в обмен на россиянина Виктора Бута, осужденного в США. В МИД РФ подтвердили данную информацию.