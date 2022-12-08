Минск, 8 декабря, 2022, 16:44 — ИА Регнум. Белоруссия и Россия намерены сотрудничать в сфере подготовки сотрудников для объектов атомной энергетики, стороны разрабатывают соответствующую дорожную карту, сообщили 8 декабря в минэнерго Белоруссии.

Иван Шилов ИА REGNUM АЭС

В ведомстве отмечают, что будет развиваться взаимодействие с госкорпорацией «Росатом» по вопросам кадрового обеспечения эксплуатации Белорусской АЭС, а также для подготовки сотрудников для сферы обращения с радиоактивными отходами.

По информации пресс-службы минэнерго, перспективы сотрудничества по этим направлениям обсуждались в ходе встречи представителей министерства с экспертами «Росатома» и «Росэнергоатома».

Благодаря помощи российских специалистов на БелАЭС появился современный учебно-тренировочный центр, где персонал проходит теоретическую и практическую подготовку, также белорусские атомщики регулярно стажируются на станциях в России, напомнили в ведомстве.