Абу-Даби, 8 декабря, 2022, 16:27 — ИА Регнум. Гражданин России Виктор Бут был обменян на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер. Об этом 8 декабря сообщает пресс-служба МИД России.

(сс) Drug Enforcement Administration Виктор Бут — российский предприниматель, осуждённый в 2012 году в США на 25 лет тюрьмы

Уточняется, что обмен произошел в аэропорту Абу-Даби.

В российском внешнеполитическом ведомстве отметили, что Россия долгое время вела переговоры с США по поводу освобождения Виктора Бута. При этом американское руководство категорически отказывался от диалога по включению его в схему обмена.

«В результате предпринятых усилий удалось договориться с американской стороной по организации обмена В. А. Бута на Б. Грайнер», — сообщает пресс-служба.

Напомним, что Виктор Бут отбывал в США тюремный срок по обвинению в торговле оружием, его арестовали в 2008 году в Таиланде по запросу США. Американская баскетболистка Бриттни Грайнер была осуждена в России за контрабанду наркотиков.

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