Мадрид, 8 декабря, 2022, 16:22 — ИА Регнум. Главный тренер сборной Испании по футболу Луис Энрике покинул свой пост. Об этом 8 декабря сообщила пресс-служба Королевской испанской футбольной федерации (RFEF).

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Это произошло после того, как сборная Испании вылетела с чемпионата мира — 2022 в Катаре, проиграв в 1/8 финала команде Марокко.

Вместо Луиса Энрике на пост наставника команды назначен Луис де ла Фуэнте, который ранее работал с юниорскими и молодёжными сборными Испании.

Напомним, 52-летний Луис Энрике был главным тренером сборной Испании с 2019 года. Под его руководством команда выиграла бронзовые медали чемпионата Европы и вышла в финал Лиги наций.