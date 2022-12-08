Вашингтон, 8 декабря, 2022, 16:23 — ИА Регнум. Сроки выпуска электромобиля перенесла американская корпорация Apple. Об этом сообщает Bloomberg.

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По данным СМИ, руководство компании пересмотрело концепт автомобиля Project Titan и отказалось от идеи полного автономного управления им. В результате Apple пришлось пересмотреть компоновку в сторону упрощения, электромобиль получит более стандартные решения, что отразится на его стоимости, добавляет издание.

Уточняется, что ранее предполагаемая цена автомобиля составляла $120 тысяч, сейчас компания снизила цену до $100 тысяч.

Издание добавляет, что сейчас автомобиль проходит стадию практического тестирования. Планируется, что официальный релиз автомобиля состоится в 2026 году.