Москва, 8 декабря, 2022, 16:09 — ИА Регнум. Законопроект, которым предлагается повысить информированность граждан, формирующих пенсионные накопления в негосударственных пенсионных фондах, внесло в Госдуму правительство РФ, передает корреспондент ИА REGNUM 8 декабря.

Иван Шилов ИА REGNUM Госдума

Сейчас значительная часть граждан, имеющих право на назначение выплат за счет сформированных средств пенсионных накоплений, не обращаются или обращаются с задержкой за их назначением из-за того, что не обладают актуальной информацией. В частности, это связано с отсутствием у страховщиков по обязательному пенсионному страхованию обязанности по уведомлению застрахованных лиц о наступлении соответствующих оснований для осуществления выплат за счет средств пенсионных накоплений, указано в сопроводительных документах.

Действующим законодательством предусмотрено информирование застрахованных лиц, формирующих средства пенсионных накоплений в Социальном фонде РФ (ранее ПФР), о суммах средств пенсионных накоплений, учтенных в специальной части индивидуального лицевого счета, и правах на выплаты за счет средств пенсионных накоплений.

Для устранения неравенства законопроектом предлагается обязать Социальный фонд России информировать также и застрахованных лиц, формирующих средства пенсионных накоплений в негосударственных пенсионных фондах, о суммах средств пенсионных накоплений застрахованного лица, учтенных на пенсионном счете накопительной пенсии, и правах на выплаты за счет средств пенсионных накоплений.

Законопроект о ежегодной 13-й пенсии и включении в стаж обучения в высшем учебном заведении ранее получил отрицательный отзыв правительства России.