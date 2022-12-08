Москва, 8 декабря, 2022, 16:11 — ИА Регнум. Указ о подготовке и проведении форума «Сильные идеи для нового времени» подписал президент России Владимир Путин. Председателем оргкомитета назначен помощник президента Максим Орешкин.

Archive.government.ru Владимир Путин подписывает указ

Мероприятие направлено на поддержку общественно значимых инициатив и проектов граждан, направленных на достижение национальных целей развития России.

Указом установлено, что форум «Сильные идеи для нового времени» станет ежегодным. Также утверждено положение об оргкомитете по подготовке и проведению форума. Председателю оргкомитета поручено утвердить состав.