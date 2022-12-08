В трех регионах Украины объявлена воздушная тревога
Воздушная тревога объявлена в трех восточных областях Украины
Киев, 8 декабря, 2022, 16:05 — ИА Регнум. Восьмого декабря в восточных областях Украины объявлена воздушная тревога. Об этом свидетельствуют онлайн-карты минцифры страны.
Иван Шилов ИА REGNUM
Воздушная тревога
Так, воздушная тревога была объявлена в Харьковской, Днепропетровской и Полтавской областях Украины.
Ранее ИА REGNUM сообщало, что воздушная тревога была объявлена в Одесской, Николаевской, Кировоградской и Черкасской областях Украины.
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