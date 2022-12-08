Таллин, 8 декабря, 2022, 16:10 — ИА Регнум. В ближайшие недели США планируют направить в Эстонию подразделение с реактивными системами залпового огня HIMARS и пехотную роту. Также Вашингтон намерен перебросить в прибалтийскую страну соответствующее оборудование и системы управления, сообщает 8 декабря агентство BNS со ссылкой на министерство обороны Эстонии.

ИА REGNUM Эстония

Как отметил глава минобороны Эстонии Ханно Певкур, данное решение является важным шагом в отношении ротируемого присутствия сил США в странах Прибалтики. Вашингтон тем самым демонстрирует приверженность безопасности региона и укрепляет оборонную позицию НАТО, считает министр.

«Эстония последовательно предпринимает важные шаги для укрепления своей независимой обороноспособности», — пояснил он.

Отмечается, что американские подразделения будут участвовать в совместных учениях с Эстонией. Переброска сил США последовала после заявления президента Джо Байдена на саммите в Мадриде. Она является частью более продолжительной серии ротаций, которые обеспечивают постоянное присутствие США в Прибалтике.

Напомним, в конце ноября в Эстонии начались крупнейшие в мире киберучения НАТО с участием около 1 тыс. человек.