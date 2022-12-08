Москва, 8 декабря, 2022, 15:58 — ИА Регнум. Список лекарств, которые бесплатно могут получить дети с тяжёлыми заболеваниями, расширило правительство РФ. Об этом 8 декабря заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства.

Дарья Антонова ИА REGNUM Михаил Мишустин

Отмечается, что с 2023 года будет добавлено девять позиций, в том числе питание для детей, страдающих фенилкетонурией, муковисцидозом, нарушением обмена жирных кислот.

Всего в обновлённом списке 103 наименования.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, правительство выделило более 122 млн руб. на закупку лекарства для лечения острого лейкоза у детей.