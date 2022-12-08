Вильнюс, 8 декабря, 2022, 15:57 — ИА Регнум. Коммерческую палату Тайваня учредили в Литве. Об этом 8 декабря сообщил журналистам глава этой палаты Лукас Пуйдокас.

Иван Шилов ИА REGNUM Литва

По его словам, данная структура была учреждена для объединения предприятий, работающих с Тайванем или желающих начать сотрудничество.

«Целью учрежденной структуры является объединение предприятий, которые сотрудничают с Тайванем или хотели бы наладить такие контакты», — сообщил он.

Он также уточнил, что, хотя палата была зарегистрирована в госрегистре, реальную работу планируется начать в следующем году. Пока же была создана необходимая инфраструктура, которая позволит со следующего года приступить к конкретной работе.

Глава коммерческой палаты уточнил, что, по его информации, в Литве экспорт с Тайванем осуществляют порядка ста предприятий, а импорт — порядка 300 организаций.