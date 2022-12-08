Джакарта, 8 декабря, 2022, 15:52 — ИА Регнум. Документы о семейном положении не будут требовать у людей, приезжающих в отели на острове Бали. Об этом глава агентства по туризму индонезийской провинции Бали Тьокорда Багус Пемаюн заявил 8 декабря в интервью сингапурскому телеканалу CNA.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Отель

Парламент Индонезии 6 декабря одобрил поправки в уголовный кодекс, которые вводят наказание за внебрачные связи. Пемаюн заверил, что на отдыхающих это никак не отразится.

«Судя по дискуссиям в различных ассоциациях работников отелей и туризма, сотрудники гостиниц не станут спрашивать [у приезжих документы] о семейном положении», — сказал Пемаюн.

Глава отделения Ассоциации туроператоров Индонезии на Бали Путу Винастра добавил, что семейное положение — частное дело отдыхающих, и администрация отелей проявлять к нему интерес не будет. Парам будут предоставлять номера по-прежнему.

Как сообщало ИА REGNUM, за половые связи вне брака в Индонезии будут наказывать лишением свободы до года, а за сожительство до брака — шестью месяцами тюрьмы.