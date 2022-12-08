Москва, 8 декабря, 2022, 15:50 — ИА Регнум. Законопроект, которым предлагается либерализация производства по уголовным делам о преступлениях экономической направленности, внесло в Госдуму правительство РФ, передает корреспондент ИА REGNUM 8 декабря.

Иван Шилов ИА REGNUM Госдума

Поправки предлагается внести в Уголовно-процессуальный кодекс РФ. Так, уточняются основания избрания меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении субъектов предпринимательской деятельности и членов органов управления коммерческих организаций, устанавливается приоритет применения судом в отношении указанных лиц иной меры пресечения, позволяющей продолжить осуществление ими предпринимательской деятельности.

Законопроектом предусматривается, что продление срока содержания под стражей и срока предварительного расследования будет проводиться с согласия руководителя следственного органа в регионе, а продление срока дознания — с согласия регионального прокурора. При этом, необходимость дальнейшего производства следственных действий не может являться единственным и достаточным основанием для продления срока содержания под стражей.

В правительстве РФ считают, что принятие законопроекта позволит расширить гарантии лиц, подозреваемых, обвиняемых в совершении преступлений в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, в ходе осуществления уголовного преследования.

Ранее руководитель фракции «Новые люди» в Госдуме Алексей Нечаев заявлял, что в рамках декриминализации экономических статей Уголовного кодекса РФ необходимо изменить и подход к избранию меры пресечения для предпринимателей. Также в Госдуме звучали предложения амнистировать осужденных за экономические преступления.

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