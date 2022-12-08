Москва, 8 декабря, 2022, 15:44 — ИА Регнум. Более 122 млн руб. выделит правительство РФ на закупку препарата «Онкаспар» для лечения острого лейкоза у детей. Об этом 8 декабря заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства.

Дарья Антонова ИА REGNUM Михаил Мишустин

«Правительство профинансирует закупку препарата «Онкаспар». Мы направим на это более 122 млн рублей», — сказал Мишустин.

Он отметил, что это дорогостоящий препарат для лечения острого лейкоза у детей, у которого пока нет российских аналогов. Он производится во Франции.

В текущем году будет куплено не менее тысячи упаковок этого лекарства.