Москва, 8 декабря, 2022, 15:45 — ИА Регнум. Заповедники и национальные парки в текущем году посетили свыше 12,5 млн человек, это на 20% больше, чем в 2021 году. Об этом 8 декабря заявила вице-премьер России Виктория Абрамченко на церемонии награждения «Зеленая премия».

Фото министерства природных ресурсов и экологии Калужской области Природный парк «Ландшафт долины реки Ксёма»

Она напомнила, что в России не оставляют без внимания развитие природных территорий, также продолжается реализация потенциала экологического туризма.

Абрамченко уточнила, что с 2018 года федеральные особо охраняемые природные территории посетили свыше 45 млн человек.

«В 2022 году более 12,5 млн человек посетили национальные парки и заповедники федерального значения. Это на 20% больше, чем в прошлом году», — заявила она.