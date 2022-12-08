Санкт-Петербург, 8 декабря, 2022, 20:11 — ИА Регнум. Петербургские таможенники зафиксировали 12-кратный рост количества железнодорожных контейнеров с товарами, прибывшими в регион из Китая. Об этом сообщили в Северо-Западном таможенном управлении (СЗТУ).

(сс) music4life Грузовые вагоны

Всего с начала года из Китая в Петербург прибыло 260 тысяч тонн товаров из КНР, таможня оформила 15 300 контейнеров, доставленных железнодорожным транспортом.

По словам начальника Шушарского таможенного поста Алексея Гладьо, ежедневно из Китая железнодорожным транспортом прибывает до 150 контейнеров. Среди ввозимых грузов — сырьё для промышленных предприятий (бумага, картон, табак) и товары народного потребления (одежда, обувь, бытовая техника, сантехника, строительные материалы, шины, автомобильные запчасти).

«Рост поставок связан с перенаправлением потока грузов из Китая с морского транспорта на железнодорожный через пункты пропуска Дальнего Востока и через Казахстан», — объяснили в СЗТУ.

Добавим, что грузы из Китая лидируют и на морском транспорте, работающем в портах Петербурга.