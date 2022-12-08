Москва, 8 декабря, 2022, 15:40 — ИА Регнум. Россия в ходе проведения специальной военной операции наносит удары по инфраструктуре, но не Россия первой перешла к этому виду атак, заявил 8 декабря президент России Владимир Путин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

«Первые удары нанесли те, кто бил по Крымскому мосту», — отметил президент.

Владимир Путин также заявил, что «шум, гам и треск на всю вселенную» никаким образом не помешают Вооруженным силам России выполнить все поставленные перед ними боевые задачи.